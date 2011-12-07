Роспотребнадзор РТ: Парад Победы в Казани будет проводиться с учетом всех мер безопасности

В Казани при проведении парада Победы 24 июня будут учтены все меры безопасности, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Обязательно будет измеряться температура всем участникам, военным, силовым структурам. Будет проведена обработка территории, где будет прохождение войск. Будут обработаны трибуны. Обязательно ношение перчаток и масок до прибытия на мероприятие», — рассказала она.

Все ветераны, приглашенные на парад, находятся под наблюдением врачей, до места проведения парада их доставят на специальном транспорте, а после мероприятия таким же образом доставят домой. Трибуны установлены с учетом социальной дистанции.