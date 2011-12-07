Юрист рассказал, имеет ли право учитель забирать телефон

С одной стороны, позиция педагога понятна. Школьник отвлекается от урока, а попутно портит свое зрение. Поэтому большинство учителей отрицательно относятся к использованию гаджетов в школе, считая, что они виноваты в нравственной деградации детей, и запрещают доставать их во время уроков. Но правильно, а точнее, правомерно ли поступает учитель в подобной ситуации? Ответить на этот вопрос «КВ» попросили юриста Юрия Камалова:

— В Гражданском кодексе РФ есть статья 209 «Содержание права собственности». Она гласит: только собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Согласно ей в момент, когда телефон оказывается у учителя, между педагогом и учеником происходит так называемая сделка о хранении. Проще говоря, если на уроке учитель отобрал телефон у своего ученика, то обязан вернуть его в целости и сохранности. Но — принципиальный момент! — сделка должна происходить только при добровольном согласии ученика. В противном случае ученик имеет право оспорить свое право собственника. Например, написать заявление в полицию. Да-да, не удивляйтесь!

— Выходит, забирая телефон на уроке, учитель нарушает закон?

— Только ученик имеет право распоряжаться своим телефоном и несет за него ответственность, потому что гаджет подарили ему родители, сделав собственником устройства. Преподаватель вправе лишь потребовать убрать мобильный телефон или сообщить о плохом поведении ученика директору и его родителям.

— А есть ли закон, запрещающий ученикам пользоваться в школе мобильными телефонами?

— Такого запрета нет. Только на то, что на уроке телефоны не могут служить средством обучения. Этот закон прописан в новых санитарно-эпидемиологических правилах и вступил в силу в этом году. Закон запрещает учителям показывать материалы урока через телефоны школьников. Это объясняется заботой о здоровье детей, ведь им приходится напрягать зрение из-за маленького экрана телефона.

На остальные электронные устройства, используемые педагогами в процессе обучения, запрета нет. Электронные доски, моноблоки, планшеты — все это мобильные средства, с помощью которых учитель вправе проводить урок. Но из-за тенденции ухудшения здоровья среди школьников на их использование введено ограничение. Например, в первом — втором классах учителя могут использовать интерактивную доску не более 25 минут, а в старших — не более 30 минут.