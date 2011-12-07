Вакцинированные после COVID-19 имеют «сверхчеловеческий» иммунитет к вирусу

Человек, вакцинировавшийся после перенесенного COVID-19, получает «гибкие» антитела, более эффективные против новых штаммов вируса. Такие результаты содержатся в исследовании ученых Университета Рокфеллера в США.

«У этих людей невероятная реакция на вакцину. Я думаю, они находятся в лучшем положении для борьбы с вирусом» — отметил вирусолог университета Теодор Хатциоанну.

Две дозы вакцины Pfizer или Moderna после перенесенной болезни провоцируют организм вырабатывать огромное количество антител, которые могут быть эффективны против шести мутаций коронавируса, отметили ученые.

Также антитела привитых после болезни противостояли мутации, которую разработали сами исследователи.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что эволюционировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.