Жительница Казани во время прогулки с собакой обнаружила человеческие останки

Вчера жительница Казани, прогуливаясь с собакой по тротуару, обнаружила скелетированные останки человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ. На дороге лежали череп и фрагменты руки. Женщина вызвала полицию. Правоохранители при осмотре близлежащей лесопосадки нашли в овраге фрагменты костей и одежды. Останки направлены на экспертизу.