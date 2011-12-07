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Жительница Казани во время прогулки с собакой обнаружила человеческие останки

Находка была сделана на ул. Большая Крыловка.
Вчера жительница Казани, прогуливаясь с собакой по тротуару, обнаружила скелетированные останки человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ. На дороге лежали череп и фрагменты руки. Женщина вызвала полицию. Правоохранители при осмотре близлежащей лесопосадки нашли в овраге фрагменты костей и одежды. Останки направлены на экспертизу.
КВ
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