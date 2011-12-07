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Пестречинский боксер получил медаль из рук Николая Валуева

Школьник выиграл открытое первенство по боксу.
Пестречинский боксер стал победителем открытого первенство по боксу, проходившего в Казани. Юноша получил медаль, грамоту и денежный приз из рук Николая Валуева. Молодой человек занимается боксом на протяжении двух лет. Отметим, что он - один из восьмерых детей в своей семье.
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