Пестречинский боксер получил медаль из рук Николая Валуева

Пестречинский боксер стал победителем открытого первенство по боксу, проходившего в Казани. Юноша получил медаль, грамоту и денежный приз из рук Николая Валуева. Молодой человек занимается боксом на протяжении двух лет. Отметим, что он - один из восьмерых детей в своей семье.