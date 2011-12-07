Как родить тройню и все успевать — знает директор собственного психологического центра, аспирант КФУ, глава группы волонтеров и член поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а главное, мама десятилетних тройняшек Гульнара Иванова.

— Гульнара, какова была реакция мужа и родных на известие о тройне?

— Новость о моей беременности вся наша семья встретила с восторгом! Когда я пришла на первое УЗИ, врач удивленно спросила: «У вас, наверное, было ЭКО?» Я в недоумении задала встречный вопрос: «А что такое ЭКО?» «Мамочка, да у вас тройня будет! — радостно сообщила доктор и добавила: — При обычной беременности это редкость». Меня тут обуял страх: как же я их всех вЫхожу? Муж — моряк дальнего плавания, в то время третий помощник капитана, по четыре месяца в рейсе. Но он и другие мужчины в семье ликовали, не представляя, какие трудности нас ожидают.

— История вашей любви, какая она?

— Мы с мужем ровесники. Наша дружба зародилась в 10-м классе. А семью создали через год после окончания университета.

— Кто больше всего поддерживал во время беременности?

— Моя мудрая анием меня успокаивала, запретив что-либо читать о многоплодной беременности и ее патологии. Заставляла много гулять. Я же старалась доделать все дела в университете и продолжала заниматься спортом. Во время беременности пришлось сдать кучу анализов, были небеспочвенные опасения. Доктора ставили вопрос ребром: «Если окажется, что один плод нездоров, откажетесь от него?» Я категорически не соглашалась. А мама всячески ободряла: «Всех вырастим, главное, выполняй все, что врачи велят!» И я перестала бояться и переживать.

— Как узнали, что крохи разного пола?

— На очередном УЗИ в кабинете помимо меня и врача сидела мамочка в ожидании внутриутробного фото малыша. Доктор мне сообщает: «Так, первый у нас мальчик, второй — тоже». Я нетерпеливо спрашиваю: «Неужели девочки нет?» — «Есть, мамочка, третий ребенок у вас девочка». Ура! Потом я увидела лицо пациентки, сидевшей рядом. Она была в шоке!

На последнем приеме врач сообщила: «Все идет по плану. Только не вздумай рожать до 2 апреля: отделение закрывается на ремонт до этого числа». И что вы думаете? 2 апреля в четыре утра я понимаю, что момент настал! При этом была настроена патологически оптимистично. Верила только в благоприятный исход. До сих пор не понимаю, что меня сделало такой сильной.

— Детский плач, помноженный на три, колики, режущиеся зубки… Как со всем этим справлялись?

— С момента рождения детей начался новый этап жизни. Точнее, борьба за нее. Малыши глубоко недоношенные — один весил 1300, двое других по 1800. Диагнозы на несколько листов медкарты. Было время, когда один малыш находился в первом роддоме, второй в РКБ, а третьего выписали домой. Мы с мамой дежурили на трех точках посменно. Помню, как, прижав к груди Тимирхана, я приговаривала: «Ты справишься, мой маленький воин». И в итоге все завершилось благополучно.

А так — дни сменяли ночи. У всех крох разные смеси: кому заваривать, кому давать при комнатной температуре. Чтобы ничего не забыть и не спутать, вели записи, кто, сколько и когда из детей кушал. «Дочка, кто громче всех плачет, давай мне на ночь», — просила анием. И моя Камиллочка часто ночевала в соседней комнате у бабушки с дедушкой. Жалко, что муж из-за специфики работы не мог каждый день видеть, как дети растут! Приехал с рейса — они уже ползают. Второй раз вернулся — уже ходят.

— Прогулка с тремя грудничками тот еще квест. Руки-то всего две…

— До переезда из квартиры в свой дом мы пытались решить эту головоломку. Но двойная коляска в лифт не влезает, а троих одновременно на руки не взять. Поэтому гуляли… на балконе. Позднее мы с соседкой (у нее девочки-двойняшки) объединились. Построили «загон» — детскую площадку, которую огородили заборчиком. А в нем постоянно пересчитывали малышей: «Раз, два, три, четыре, пять». Гуляя с детьми, я баюкала их под стихи Агнии Барто. И постоянно с ними разговаривала.

— Как таким необычным молодым семьям помогает государство?

— Нам было по 23 года, когда мы стали многодетными родителями. Финансово к тройне готовы не были. Имели с трудом оформленный кредит на однушку. Что касается льгот, было все, как у всех. Но я не очень люблю об этом говорить… Был материнский капитал на второго ребенка. А положенной нам до года медсестры из детской поликлиники не было. Была одноразовая помощь в сумме 10 тысяч рублей, которой, к слову, не хватило на памперсы на один месяц. Мы с мужем писали письма в различные инстанции. Нам было важно обратить внимание на рождение в семьях одновременно трех и более детей. Но это ничем не закончилось.

— О вас говорят, что таким родителям нужно памятник при жизни ставить…

— Это нашим родителям нужно памятник ставить! Без их помощи мы вряд ли бы справились. А как быть тем, кому не на кого рассчитывать? За смесью или молоком маме не сбегать. А как спустить с девятого этажа коляску при неработающем лифте? Или взять на руки сразу троих младенцев? Хорошо, что сейчас есть волонтеры и добровольцы для помощи «близнецовым» семьям.

— Тройня — это мини социальное государство. Как дети общаются между собой?

— Растут дружно. Мальчики особенно неразлучны. Камилла с годами все-таки немного в стороне от них. Мальчики технари, она гуманитарий. Один отличник. Двое ударники. Все разные, во всех смыслах. Но стержень пытаемся привить один — честь, добро, любовь. Муж акцентирует внимание на их самообразовании. А мне главное, чтобы ребята выросли порядочными людьми. Амирхан, Тимирхан и Камилла занимаются плаванием, ходят на курсы скорочтения и ментальной арифметики.

— Продолжите фразу «Трое детей это -…»

— Дети всегда — билет в жизнь. Без них существование немыслимо. Все наши старания, достижения — все для них, чтобы им не было стыдно за нас. Муж дослужился до старшего помощника капитана. Построили дом, посадили дерево, растим детей. Об одном только жалеем — быстротечности времени.

— Неординарная семья, дети, работа, аспирантура… Вы энерджайзер?

— Просто мне все интересно. Хочется развиваться дальше, пробовать себя в разных сферах. Никогда раньше я не была столь активна в социальном плане, как в последние 6 лет. Из страха потерять все, что составляет главную ценность в моей жизни, стала волонтером. А недавно присоединилась к поисково-спасательному движению «Лиза Алерт». Очень хочу, чтобы дети мной гордились!