В Казани пройдет этап Кубка России по шахматам

В столице Татарстана пройдет Мемориал Валерия Яндемирова – этап Кубка России по шахматам. Мероприятие пройдет с 22 по 29 марта в шахматной школе олимпийского резерва им. Нежметдинова. Турнир соберет 250 шахматистов со всей России в возрасте 9, 11, 13 и 15 лет.