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В Казани пройдет этап Кубка России по шахматам

В Казани пройдет этап Кубка России по шахматам
В столице Татарстана пройдет Мемориал Валерия Яндемирова – этап Кубка России по шахматам. Мероприятие пройдет с 22 по 29 марта в шахматной школе олимпийского резерва им. Нежметдинова. Турнир соберет 250 шахматистов со всей России в возрасте 9, 11, 13 и 15 лет. 
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