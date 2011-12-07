Татарстанцы для летнего отдыха выбирают заброшенные дачи и дома

Заброшенные дачные дома — бич и головная боль всех председателей СНТ. Сухая трава на заросших участках может вспыхнуть от случайной искры, всякие асоциальные элементы в поисках наживы регулярно вскрывают двери.

— В моем СНТ нет ни одного бесхозного дома, у каждого имеется собственник, — говорит председатель одного из дачных товариществ, расположенного в Высокогорском районе Галина Федорова. — Зачастую случается так, что старый хозяин или хозяйка умирают, наследники на дачу не приезжают, но, чтобы сохранить ее до лучших времен и не быть отчисленными за неуплату из СНТ, добросовестно платят взносы и все остальные платежи. Этой весной несколько таких домиков ожили.

По словам Галины Федоровой, неухоженные дачи стали интересны дальним родственникам или друзьям наследников.

— Только на прошлой неделе на двух участках, которые пустовали примерно по 5 лет, появились люди, — продолжает председатель. — На вопрос, кто такие, объяснили, что приходятся родней хозяевам дачи и заселились на лето с их разрешения. Не поленилась, позвонила — так и есть. Молодые родственники хотят отдохнуть летом на природе, дом снять на три месяца дорого, вот и решились переехать на лето на заброшенную дачу.

Ильдар и Разина Ахметовы — одни из таких новоявленных дачников. В Казань из райцентра они перебрались 6 лет назад. Купили квартиру в ипотеку, родилась дочь. С деньгами туго, а вывезти ребенка на свежий воздух хочется.

— Раньше хоть на 10 дней выезжали на море, чаще всего в Турцию, — рассказывает Ильдар. — Но в этом году все очень сложно. Мама поговорила со своей двоюродной сестрой, у которой есть старая дача недалеко от Щербаково, и мы переехали туда на два месяца. Конечно, не курортный отель, но и не городская квартира. Жена с дочкой целыми днями на свежем воздухе, даже три грядки вскопали, что-то посадили. Я работаю, привожу из города продукты. Да и тете спокойнее — за дачей есть пригляд.

Некоторые татарстанцы добывают себе дом на лето самозахватом. В отдаленных деревнях республики немало заброшенных домов — бревенчатые срубы, добротные, могут простоять еще долго. Вот на них и обратили взор некоторые горожане.

Житель Альметьевска Ирек Салимгараев нашел такой дом в 60 км от города, на родине своего деда, по соседству с его домом. Хозяйка умерла 5 лет назад, сын уехал на ПМЖ в Германию. К нему он приглядывался еще до введения режима самоизоляции. Понимал, еще не скоро они с женой смогут позволить себе отпуск на море. А тут и лес рядом, и небольшая речушка есть. Можно натуральные продукты у соседей покупать.

— Конечно, мы не заселились просто так, — объясняет Ирек. — Поговорил со своими родственниками, те в свою очередь замолвили словечко за нас перед председателем колхоза. Он дал добро, обязав только платить за свет. Кто знает, если жене понравится жизнь в деревне, может, в будущем выкупим домик.