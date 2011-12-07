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Государственная дума утвердила голосование в течение трех дней

Советующее решение утвердила государственная дума РФ.

Законопроект, позволяющий проводить выборы в течение трех дней, был принят в третьем чтении 344 депутатами Госдумы. Против проголосовали 51 человек, пишет «Коммерсантъ».

Не поддержали инициативу представители партий «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Сами же поправки были внесены депутатами от «Единой России». Благодаря ним наблюдателями на выборах разрешаются быть только тем гражданам, которые зарегистрированы в регионе или муниципалитете, где проходят выборы. А это, по мнению экспертов, ведет к ограничению общественного контроля.

Новый порядок голосования может быть распространен на единый день голосования в 2021 году.

КВ
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