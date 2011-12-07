Патриарх Кирилл: Собор Казанской иконы Божией Матери — это памятник духа и сила нашего народа

Освященный собор Казанской иконы Божией Матери является памятником духа и силы всего российского народа. Об этом на открытии собора Казанской иконы Божьей Матери Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня великий и значительный день. Мы освятили вновь построенный кафедральный собор на том месте, где была обретена чудотворная икона, во всем мире известная как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие, потому что те, кто уничтожали здесь святые места, в свое время были убеждены, что делают доброе дело, освобождая людей от каких-то там предрассудков. У этих людей были глубокие убеждения в правоте своих действий и была поддержка государства, это привело к попыткам уничтожить веру и религиозную жизнь в нашем народе», — сказал Патриарх.

Он отметил, что если бы речь шла только об идеологической борьбе, то, наверно, сегодня мы бы об этом не говорили. Но те, кто рушили храмы, не останавливались, репрессируя людей других взглядов и уничтожая памятники духовной культуры и жизни нашего народа.

«Мы стоим с вами в величественном храме, построенном на народные средства, значит, та борьба, которая сопровождалась смертями и заключениями, была бессмысленна — невозможно заглушить ростки духовной жизни. <…> Мы свидетели того, как на том месте, где не предполагалась религиозная жизнь, освящен этот величественный кафедральный собор, это памятник духа и сила нашего народа. Невозможно не сказать о роли властей Татарстана — я хотел бы поблагодарить и Минтимера Шаймиева, и Рустама Минниханова, здесь создана братская система сотрудничества между мусульманами и православным», — отметил Патриарх всея Руси.