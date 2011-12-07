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В День флага России казанцы создадут своими руками триколор длиной в 100 метров

На полотне казанцы оставят отпечатки ладоней в цвет российского флага.

В День флага России казанцы создадут своими руками огромный триколор, сообщают организаторы акции.

«В центре столицы Татарстана, на ул. Баумана, волонтеры расстелют баннерное полотно длинной 100 и шириной 1,5 метра. На нем каждый желающий сможет изобразить отпечаток ладони, используя специальный трафарет и баллончик с краской синего, красного или белого цвет», — уточняется в сообщении.

Мероприятие пройдет 22 августа с 10.00 до 18.00 на ул. Баумана 24-26.

КВ
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