Татарстанцев приглашают поучаствовать в форуме «Живые инклюзивные практики»

Татарстанцев приглашают поучаствовать в Федеральном форуме «Живые инклюзивные практики». Он пройдет с 22 по 24 сентября в онлайн-формате.

Как пишут организаторы мероприятия, участников ждет инновационная образовательная программа по пяти современным направлениям в области инклюзии: inc: театр; inc: актив; inc: туризм; inc: медиа; inc: танцы.

Кроме того, на форуме пройдут лекции и тренинговые программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии, питч–сессии, мастер–классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью. Каждый участник может получить индивидуальную консультацию от экспертов Форума по своему профильному направлению.

Такой формат позволит принять участие людям с разных уголков страны, а также тем, у кого сложная форма инвалидности. Участниками могут стать представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью в возрасте от 18 лет.

Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте (https://incforum.ru) и дождаться подтверждения от организаторов. Со всей программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте и в официальной группе Вконтакте.