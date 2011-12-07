Депутаты Госсовета РТ приняли бюджет республики

Законопроект о бюджете, поступивший в Госсовет РТ в конце сентября, был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов парламента, широко обсуждался в формате парламентских слушаний и на зональных совещаниях с участием всех муниципалитетов республики. В октябре главный финансовый закон республики был принят в первом чтении, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. Как отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, к законопроекту поступило 490 поправок, из них от Кабинета министров республики - 458 поправок, от депутатов Госсовета - 32.«Ни одна из депутатских поправок не осталась без внимания, - подчеркнул глава профильного комитета, - предложения депутатов внимательно рассмотрены министерством финансов, правительством, Президентом Республики Татарстан. По каждой из предложенных поправок приняты необходимые решения. В связи с детальной проработкой внесенных предложений на всех уровнях депутаты Государственного Совета, авторы поправок, сочли возможным снять свои поправки с рассмотрения».Внесенные правительством 458 поправок учитывают конкретизацию межбюджетных трансфертов и софинансирование программ со стороны республики, расходы по национальным федеральным проектам, перераспределение средств по республиканским государственным программам.Общие объемы федеральных средств с учетом поправок в 2019 году составят 15 млрд рублей, в 2020-м - 10,6 млрд, в 2021-м - 8,7 млрд рублей. Это средства национальных проектов и традиционное направление федеральных расходов, предусмотренных ранее. Общая сумма софинансирования национальных проектов из бюджета республики составит в 2019 году 5,1 млрд рублей, в 2020-м - 4,7 млрд, 2021-м - 4,4 млрд рублей.Межбюджетные трансферты из федерального бюджета увеличивают объем республиканского бюджета в 2019 году на 490,8 млн рублей, в 2020-м - на 357,7 млн, в 2021-м - на 447,2 млн рублей. «В первую очередь это субвенции в сфере образования, охраны здоровья, социальной защиты, культуры, экологии, - подчеркнул Леонид Якунин, - объем единой субвенции в 2019 году 301 млн рублей, 2020-м - 304 млн, 2021-м - 252 млн рублей».Безвозмездные поступления в рамках Фонда развития моногородов в 2019 году составят 169,5 млн рублей. Они будут направлены на инфраструктурные проекты в Нижнекамске и Набережных Челнах.«Внесенные поправки носят объективный характер, основываются на проекте федерального бюджета и вновь принятых нормативных правовых актах федерального и республиканского уровня и увеличивают доходную и расходную части бюджета республики в 2019 году на 8792,7 млн рублей, в 2020-м - на 10162,6 млн, в 2021-м - на 8653,6 млн рублей», - заключил Леонид Якунин. В итоге бюджет республики принят со следующими основными параметрами.В 2019 году доходы составят 237 млрд 023 млн 276,8 тыс. рублей, расходы - 241 млрд 174 млн 553,7 тыс. рублей, дефицит - 4 млрд 151 млн 276,9 тыс. рублей. В 2020 году доходы составят 235 млрд 191 млн 063,8 тыс. рублей, расходы - 239 млрд 949 млн 857,9 тыс. рублей, дефицит - 4 млрд 758 млн 794,1 тыс. рублей. В 2021 году доходы составят 240 млрд 735 млн 927,1 тыс. рублей, расходы - 246 млрд 086 млн 225,6 тыс. рублей, дефицит - 5 млрд 350 млн 298,5 тыс. рублей.Кроме того, на заседании Госсовета РТ принят во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.Также во втором чтении и в целом принят законопроект о внесении изменений в закон РТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов». Документ разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Парламентарии рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом проект республиканского закона о внесении изменений в закон РТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан». Документ также разработан в целях приведения республиканского закона в соответствие с федеральным. В документе речь идет о том, что в предмет градостроительной деятельности включено осуществление благоустройства территории, кроме того, в Градостроительный кодекс РФ вводится понятие «прилегающая территория».Также депутаты в трех чтениях сразу приняли законопроект о внесении изменений в закон РТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан». Предлагается ввести процедуры согласования документации по планировке территории.Изменения направлены на совершенствование законодательства о градостроительной деятельности. Депутаты рассмотрели республиканский законопроект о регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в республике, в котором отражены механизмы организации и осуществления парковочной деятельности на территории Татарстана. Законопроект устанавливает запрет на размещение платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные, в том числе дошкольные организации, медучреждения, органы госвласти, МСУ и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.Парламентарии приняли закон в первом чтении. Поправки можно внести до 25 ноября.На заседании Госсовета РТ депутаты обсудили необходимость усовершенствовать установленные федеральным законодательством ограничения по обороту гражданского оружия. Соответствующая законодательная инициатива татарстанского парламента была направлена в Государственную Думу ФС РФ. Речь идет о двух федеральных законопроектах - «О внесении изменений в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об оружии» и «О внесении изменения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».Данные законопроекты подготовлены в связи с событиями в Керчи и направлены на совершенствование установленных законодательством ограничений по обороту гражданского оружия, а также формирование ответственного отношения к владению оружием.Главное изменение, которое татарстанские парламентарии предлагают внести в федеральное законодательство, - повысить возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального, холодного клинкового оружия, с 18 лет до 21 года.В настоящее время в соответствии с законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия выдается гражданам после прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием.При этом граждане, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в 5 лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.Между тем законодательство не предъявляет требований о прохождении такой проверки к владельцам охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия. Законопроектом предлагается распространить требование по прохождению проверки знаний по безопасному обращению с оружием не реже одного раза в 5 лет и на владельцев такого типа оружия.Сегодня в Татарстане оружием владеют 49286 граждан, в пользовании которых находится 73987 единиц различного вида оружия, в том числе 52464 - гладкоствольное, 10635 - огнестрельное, 5361 - с нарезным стволом и 5381 - газовое оружие.Количество охотничьего гладкоствольного и огнестрельного оружия с нарезным стволом составляет 78% от общего количества оружия, имеющегося на руках у владельцев, а огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия - всего 22%. Соответственно только 22% владельцев обязаны проходить регулярную не реже одного раза в 5 лет проверку знаний по безопасному обращению с оружием.Третье важное изменение федерального законодательства, внести которое татарстанские парламентарии считают необходимым: не выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам, которые были наказаны в административном порядке за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных последствий до окончания срока, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию.Одновременно с законопроектом о внесении изменений в федеральный закон об оружии разработан законопроект о внесении изменения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Депутаты Государственного Совета предлагают ужесточить наказание за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишать за это права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.В завершение повестки дня 43-го заседания Государственного Совета РТ депутаты заслушали председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова, который проинформировал о деятельности мировых судей в Татарстане.В республике насчитывается 188 мировых судей. Ими в прошлом году рассмотрено более 500 тысяч уголовных, гражданских и административных дел. В среднем на одного мирового судью приходится 292 дела в месяц. С учетом увеличения нагрузки остается актуальным вопрос об увеличении их числа.Трудности имеются также в работе организации работы аппаратов мировых судей. Аппарат каждого мирового судьи должен состоять из четырех госслужащих, однако для полного обеспечения аппаратов кадрами необходимо дополнительно ввести по республике 94 единицы. К тому же в аппаратах мировых судей на высоком уровне остается текучесть кадров - по словам Ильгиза Гилазова, ежегодно увольняется практически каждый третий сотрудник.