Организация ветеранов войны получила свой дом

Когда-то комитет располагался в двух, потом в четырех скромных комнатах в так называемом Доме обороны на ул. Патриса Лумумбы, 4 (здание ДОСААФ). Идеалом для муниципальных комитетов, да и для республиканского тоже, даже спустя десятилетие, являлось «хозяйство» Альметьевского комитета ветеранов войны: двухэтажные корпуса, закрытый двор, социальные столовая, парикмахерская, ремонтные мастерские обуви и одежды, свой транспорт (легковой и грузовой). Словом, у ветеранов был свой дом.Биологические законы неумолимы. Из 350 тысяч фронтовиков, вернувшихся с войны, ныне в живых чуть больше 1400. Фронтовиков все меньше, а пенсионеров (в том числе и из офицеров) становится все больше. Учитывая складывающиеся тенденции, можно было допустить, что со временем все увеличивающаяся доля пенсионеров сведет на нет само существование Комитета ветеранов войны. Ан нет! Все сложилось по-иному, произошла неожиданная метаморфоза.Нынче, вернувшись после летних каникул, ветераны не узнали свой офис. Строители здесь потрудились на славу: провели евроремонт, задействовали лифт, что немаловажно для людей в возрасте. Это еще не все. Руководству комитета удалось убедить республиканские власти в необходимости расширения офиса республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» - теперь он так называется.Просьба была удовлетворена, ему предоставили весь второй этаж Дома обороны. Произошло не только изменение в названии организации, поменялся и набор оказываемых услуг ветеранам.Теперь ветераны приходят не в обычный офис, а по сути в шикарный культурный центр. Все служебные комнаты офиса снабжены современными средствами оргтехники. В комнатах и даже в коридоре - мягкая мебель. Создан и уже функционирует компьютерный класс, где в две смены желающие обучаются компьютерной грамотности. Есть библиотека, выставочный и физкультурно-оздоровительный залы, комната психологической разгрузки. Нашлись помещения и для членов движения «Волонтеры Победы», творческой студии «Вектор». В комнате волонтеров «За здоровый образ жизни» уже прошло первое занятие. В определенные дни функционирует социальная парикмахерская.Благодаря этим чудесным преобразованиям сегодня у казанских ветеранов (инвалидов) появился поистине свой дом, готовый принять и обслужить их по широкому спектру услуг.Достойна похвалы энергия руководства Союза ветеранов Республики Татарстан, что позволила организации, находящейся, можно сказать, на излете, воспрянуть и совершить новый виток спирали развития. Обновление и расширение офиса, надо полагать, дадут импульс к более продуктивной работе организации.