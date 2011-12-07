Татарстан планирует наращивать турпоток из зарубежья

«Татарстан является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма и показывает устойчивую положительную динамику по основным показателям развития отрасли. В 2018 году турпоток в Республику Татарстан составил 3,4 миллиона человек, что на 9,6 процента больше показателя 2017 года», - заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на заседании итоговой коллегии ведомства.Особенно популярными среди туристов оказались музей-заповедник «Казанский Кремль», который принял почти 3 млн посетителей, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (более 520 тыс. отдыхающих), остров-град Свияжск (510 тыс.) и Елабуга (505 тыс.), передает ИА «Татар-информ».Общий объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей (затраты на питание, транспорт, покупки) по итогам 2018 года должен составить 28,3 млрд рублей. Это почти на 37% больше, чем в 2017 году. Туризм стал в 2018 году одним из основных источников поступлений в бюджет Татарстана и принес 28 млрд рублей. «Количество иностранных граждан, прибывших в Республику Татарстан, возросло на 24,3 процента по сравнению с показателем 2017 года и составило 345 тысяч 757 человек», - пояснил Иванов.При этом в 2017 году количество иностранцев, посетивших Татарстан, превысило 278 тыс. человек, а в 2016-м - 250 тыс. По словам руководителя Госкомитета РТ по туризму, наиболее увеличилось число туристов из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и Турции. Увеличение туристического потока в Татарстан из зарубежных стран является одной из приоритетных задач на 2019 год. «В 2019 году нам необходимо увеличить турпоток из приоритетных стран, таких как Иран, Китай, Финляндия и ряд других», - сказал Сергей Иванов.Также планируется, что в этом году будут организованы новые туристические программы и события на базе основных туристских центров, в том числе и на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО.«В ближайшем будущем в Казани будет открыт собор Казанской иконы Божией Матери. Он, несомненно, станет мощной точкой притяжения для многих туристов», - добавил докладчик.Для максимального раскрытия туристического потенциала республики в 2019 году также планируется развивать программу Visit Tatarstan, обеспечить активное участие РТ в реализации федерального проекта «Экспорт услуг», улучшить систему туристской навигации и на высоком уровне провести чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.