В Нурлате установят памятник экс-капитану «Спартака»

В Нурлате будет установлен памятник известному земляку, футболисту Галимзяну Хусаинову, сообщает «Нурлат-информ». Совещание по выбору макета состоялось в четверг. Ожидается, что памятник будет установлен в парке «Спортивный» уже этим летом. Напомним, что нападающий Галимзян Хусаинов в разные годы выступал за «Крылья Советов» и московский «Спартак». В 1967 году получил капитанскую повязку в московском клубе. Был дважды чемпионом СССР и трехкратным обладателем кубка страны. В составе сборной СССР провел 33 матча, стал серебряным призером Кубка Европы и взял 4-е место на ЧМ-1966 в Англии.