Борьба с преступлениями в сфере экономики остается важным направлением работы МВД

Заседание прошло 20 июля в главном здании МВД по РТ. В его работе принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились начальники управлений, отделов, отделений МВД России по муниципальным образованиям РТ, начальники отделов полиции управлений МВД России по Казани и Набережным Челнам.

Со вступительным словом к участникам коллегии обратился министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Он обозначил основные итоги работы министерства. За 6 месяцев 2020 года в Республике Татарстан зарегистрировано 27138 преступлений, раскрыто 13114. В общей структуре преступности следует отметить уменьшение зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей.

Министр отметил, что главным приоритетом в работе МВД по Республике Татарстан на 2020 год определено противодействие организованной преступности, вовлечению молодежи и подростков в деятельность организованных преступных формирований и групп деструктивной направленности. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить взрывного роста хулиганских и иных групповых преступных проявлений в среде несовершеннолетних. Кроме этого, принятые в текущем году меры позволили существенно повысить эффективность работы органов внутренних дел по расследованию преступлений превентивной направленности, в том числе в части миграционного законодательства и касающихся безопасности дорожного движения, а также связанных с уклонением от административного надзора.

На заседании коллегии были озвучены результаты работы ряда территориальных подразделений МВД Татарстана.

Как отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин, стабильная ситуация в республике во многом зависит от работы Министерства внутренних дел по РТ. По его словам, органы и подразделения внутренних дел справились со всеми задачами, в т.ч. с такими, как реализация мероприятий по соблюдению гражданами, организациями, предприятиями и учреждениями установленных санитарно-эпидемиологических требований и ограничений в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции, а также общественного порядка и безопасности в период проведения с 25 июня по 1 июля голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«На новые вызовы, которые появляются в нашей жизни, мы должны отвечать вместе. Наша общая задача - обеспечение безопасности жителей республики», - подчеркнул премьер-министр РТ.

Противодействие организованной преступности, вовлечению молодежи и подростков в деятельность организованных преступных формирований и групп деструктивной направленности остается основным направлением работы сотрудников МВД по РТ, сказал Алексей Песошин.

Органы внутренних дел должны жестко пресекать деятельность радикальных группировок, совместно с общественностью предупреждать конфликты на этнической и религиозной почве. Особое внимание следует уделить борьбе с распространением экстремистской идеологии и вербовки молодежи с использованием интернета, заявил премьер-министр РТ.

Среди важных направлений работы МВД - борьба с преступлениями в сфере экономики. Необходимо последовательно очищать от криминала, «серых», теневых схем банковскую систему, ТЭК, производственные и строительные отрасли, уделять особое внимание созданию благоприятной деловой среды, защите законных интересов бизнеса.

Кроме того, считает Алексей Песошин, необходимо сохранить положительную динамику работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Заседание коллегии завершилось вручением государственных и ведомственных наград наиболее отличившимся сотрудникам.