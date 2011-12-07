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Лучшие в математике школьники России смогут получать гранты

Выдача грантов ориентирована на старшеклассников.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 1 сентября 2020 года готово предоставлять грантовую поддержку в размере 125 тыс. рублей школьникам, имеющим особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, сообщает пресс-служба ведомства.

Выдача грантов ориентирована на старшеклассников – оформить заявку может учащийся, достигший 14 лет. Срок подачи заявлений – с 1 сентября по 10 октября 2020 года.  

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