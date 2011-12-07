В Челнах 511 работодателей заставили увеличить работникам зарплату

По результатам еженедельной комиссии налоговой инспекции совместно с исполкомом Набережных Челнов заработную плату повысили 511 работодателей. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В связи с имеющейся задолженностью и увеличением размера зарплаты дополнительно поступило НДФЛ в размере 22,3 млн рублей, страховых взносов на 22,3 млн рублей.

В налоговой инспекции напоминают, что если работник скрывает от государства свои реальные доходы, то сам лишает себя соцгарантий. Пособие по безработице, беременности и родам, а также отпускные зависят от размера официальной зарплаты.