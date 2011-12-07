«Concordia» открылась мировой премьерой «Восхождения и триумфа» Сергея Слонимского

Фестиваль основан главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России Александром Сладковским. По приглашению маэстро почетным гостем концерта-открытия стал выдающийся композитор современности, лауреат Государственной премии, народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Сергей Слонимский. В исполнении Государственного симфонического оркестра РТ и солиста из Санкт-Петербурга, лауреата международных конкурсов, альтиста Алексея Людевига. прозвучала Симфония №33 и симфоническая поэма «Восхождение и триумф». Симфония №33Сергея Слонимского. Симфония №33 в Казани исполнялась впервые. А «Восхождение и триумф» - это была мировая премьера. Открытие фестиваля совпало с днем рождения Александра Сладковского. Мы поздравляем маэстро с праздником! Удачи! Новых творческих вершин!