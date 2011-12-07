Челнинская пенсионерка совершила 50-й прыжок с парашютом

67-летняя жительница Набережных Челнов совершила 50-й прыжок с парашютом, пишут «Челнинские известия». Женщина увлеклась этим видом спорта в 59 лет. Изначально она поставила для себя цель прыгнуть 50 раз, но теперь намерена продолжить активный образ жизни. Прыгает пенсионерка с инструктором с высоты в 4 тыс. метров.