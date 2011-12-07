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Евгений Перов: Нужно сохранить победный настрой в игре со «Спартаком»

На текущий момент ХК «Ак Барс» ведет серию из шести побед.

Хоккейный матч между «Спартаком» и казанским «Ак Барсом» состоится сегодня в Москве в 19:30. Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о состоянии команды, сообщает пресс-служба клуба.

«В течение паузы качественно поработали над физической подготовкой, командными взаимодействиями, игрой в неравных составах. Нужно сохранить этот победный и рабочий настрой», — высказался тренер.

При этом Перов отмечает, что «Ак Барс» может победить в будущем матче при условии дисциплинированности, хорошего настроя и выполнении определенных задач.

КВ
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