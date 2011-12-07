ГИБДД Татарстана просит водителей не выезжать в гололед

Из-за гололеда ГИБДД Татарстана призывает водителей без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.«По информации синоптиков, ночью и днем 23 февраля на территории республики ожидается резкое похолодание с понижением температуры до минус 14 градусов. При этом на дорогах возможно образование гололедицы, которая может способствовать внезапной потере управления автомобилем», – уточнили в республиканской Госавтоинспекции.В ГИБДД призывают водителей без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, на дороге быть предельно внимательными и острожными, неукоснительно соблюдать ПДД. Следует воздержаться от опасных маневров, выбирать безопасную скорость и не выезжать на полосу встречного движения.Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в Госавтоинспекцию по телефону: 533-38-88.