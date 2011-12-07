В аэропорту Казани провели учения: легендой стала смерть пассажира от лихорадки Эбола

В Международном аэропорту «Казань» были проведены тактико-специальные учебные мероприятия по санитарной охране территории РТ от завоза и распространения инфекционных болезней, которые могут привести к возникновению ЧС.

Легендой учений стала смерть пассажира от болезни на борту судна. По сценарию в Казань прибыл самолет из Африки с 220 пассажирами и 12 членами экипажа. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам, что на борту пассажир, которому стало плохо: одышка, озноб, мучительный кашель, боли в области сердца. А через некоторое время он упал в обморок и умер. Медицинские службы при обследовании заподозрили лихорадку Эбола, больных, по сценарию, в самолете трое. Их надо доставить в «инфекционку», а остальных эвакуировать.

На учениях в режиме реального времени с хронометражем отработали ситуация от информирования контрольных органов, служб аэропрта и медиков, а также эвакуацию из самолета больных и контактных.

Также на учениях была проведена отработка алгоритма эпидемиологического расследования возможного очага инфекции, которая может вызвать чрезвычайную ситуацию в Татарстане.