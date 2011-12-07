«Жемчужину Мира-2021» выберут в Казани

25 мая на сцене КЦ «Сайдаш» состоится финал XI Международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина Мира – 2021». В конкурсе красоты участие студентки вузов Татарстана, которые приехали учиться из разных республик России и стран мира.

Участницы уже прошли несколько этапов подготовки к финалу, например, литературный вечер, «уроки родного языка», приуроченные к Году родного языка и народного единства. В финале им предстоят испытания в нескольких этапах, в том числе и дефиле в национальных костюмах.

Напомним, организаторы конкурса: Комитет по делам детей и молодежи Казани, Ассоциация иностранных студентов и аспирантов Казани, Молодежная ассамблея народов Татарстана при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.