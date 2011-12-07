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Мэрия Казани сняла мини-мюзикл ко Дню города и республики

Гости и жители РТ наблюдали за происходящим.

На набережной озера Кабан сняли видеоролик в формате мюзикла для Instagram-аккаунта мэрии. Это поздравление горожан ко Дню города и республики, который отмечается 30 августа. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщила блогер Лейла Лерон, принимавшая участие в съемке.

Музыкальное сопровождение ролика обеспечил духовой коллектив Just Brass, а главным лицом актер Театра на Булаке Искандер Нуризянов. 

Происходящее мероприятие на набережной озера запечатлели гости и жители города в своих Instagram-аккаунтах. 


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