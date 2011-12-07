Алексей Песошин: Главным приоритетом в Татарстане должна оставаться забота о благополучии каждого жителя

В повестку дня заседания было включено два вопроса: об утверждении кандидатуры премьер-министра Республики Татарстан и о согласовании предложений Президента Республики Татарстан о назначении заместителей премьер-министра РТ, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В работе сессии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, и.о. премьер-министра и членов правительства, приглашенные. Провел заседание Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Указ о сложении полномочий правительства Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал 18 сентября сразу после окончания торжественной церемонии вступления в должность (инаугурации). «Считать полномочия Кабинета министров - правительства Республики Татарстан сложенными перед вновь избранным Президентом Республики Татарстан; Кабинету министров Республики Татарстан - правительству Республики Татарстан продолжать действовать до сформирования нового состава Кабинета министров Республики Татарстан - правительства Республики Татарстан», - говорится в тексте документа.

Согласно статье 75 Конституции Татарстана Государственный Совет утверждает представленную Президентом республики кандидатуру премьер-министра, а также согласовывает кандидатуры его заместителей, предложения Президента Татарстана об образовании и упразднении министерств и государственных комитетов.

Накануне тринадцатого заседания в парламенте прошли заседания всех профильных комитетов, на которых кандидатура Алексея Песошина была поддержана депутатами.

На заседании Государственного Совета РТ кандидатуру премьер-министра представил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил предыдущий состав кабмина за большую совместную работу и всемерную поддержку. «Алексея Валерьевича знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом», - сказал Рустам Минниханов, представляя кандидатуру премьер-министра.

Президент республики дал высокую оценку работе правительства. «Сегодня правительство конструктивно взаимодействует со всеми органами власти, в том числе с Государственным Советом, уверенно решает стоящие перед республикой задачи. Ежегодно в полном объеме выполняются социальные обязательства; обеспечиваются высокие показатели экономического развития, сохраняются позиции республики в первой десятке регионов нашей страны, - сказал он, - проводится большая работа в рамках реализации республиканских программ и национальных проектов. В сложной обстановке распространения коронавирусной инфекции Кабинетом министров принимаются взвешенные решения с сохранением баланса между проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий и экономической стабильностью в республике. Это требует мобилизации всех доступных ресурсов, консолидации усилий и повышения уровня ответственности власти за принимаемые решения».

По словам Рустама Минниханова, определенные результаты уже достигнуты, но сделать нужно еще очень много. «Уверен, целеустремленность, политическая дальновидность и опыт Алексея Валерьевича будут залогом дальнейшей эффективной работы Кабинета министров на благо нашей республики», - заключил Президент Татарстана.

Затем слово было предоставлено и.о. премьер-министра республики, кандидату на пост премьер-министра Алексею Песошину. Он поблагодарил депутатов и Президента республики за высокое доверие. «Для меня это честь и огромная ответственность», - сказал он.

«Задана высокая планка по многим показателям, и предстоит серьезная работа по обеспечению дальнейшего устойчивого социально-экономического развития республики и повышению качества жизни татарстанцев, особенно в текущих условиях, - подчеркнул Алексей Песошин, выступая в парламенте. - Каждый присутствующий здесь прекрасно понимает, с какими новыми вызовами столкнулся мир в этом году. Вынужденные режимы жестких ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, безусловно, не могли не отразиться на темпах развития республики».

Алексей Песошин отметил, что для недопущения резкого спада в экономике, сохранения уровня жизни татарстанцев совместно с федеральным центром реализованы комплексные меры стабилизации ситуации в реальном секторе, малом и среднем бизнесе и поддержки населения. «Это и налоговые льготы, и субсидирование затрат, и повышение размеров пособий, предоставление льготных займов, реструктуризация кредитов и многое другое, - рассказал он. - Все это позволило сохранить производства и рабочие места, избежав значительного падения индекса промышленного производства».

Вместе с этим, по словам премьер-министра, наблюдается сокращение в ряде системообразующих отраслях экономики - нефтедобыче, машиностроении, энергетике.

Алексей Песошин напомнил, что недавно на заседании правительства были рассмотрены прогнозы социально-экономического развития и консолидированного бюджета Республики Татарстан до 2023 года. В рамках запланированных на 2021 год экономических параметров стоят непростые задачи по росту ВРП на уровне 103,9%, индекса промышленного производства - 105,2%, инвестиций в основной капитал - 104,5%. «Безусловно, сегодня необходимо сохранить экономический потенциал республики, но более важно его приумножить, - считает Алексей Песошин. - Для реализации таких планов потребуется дальнейшая консолидация усилий органов власти и бизнеса по стабилизации и развитию промышленности, созданию высокотехнологичных производств и новых рабочих мест».

Премьер-министр напомнил, что Стратегией-2030 поставлена задача превысить объем ВРП республики до 5 трлн рублей к 2030 году. Крупнейшие предприятия Татарстана по добыче и переработке нефти и газа, авиастроению, автомобилестроению, судостроению, энергетики, по производству полимеров, широкого спектра продуктов химического синтеза продолжают реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, по словам Алексея Песошина, не исчерпан потенциал особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», пяти территорий опережающего социально-экономического развития и 100 промышленных площадок и промпарков.

Татарстан входит в пятерку регионов - лидеров страны по основным макроэкономическим показателям. «Нужно сохранить этот тренд и продолжить поиск новых точек роста, - подчеркнул Алексей Песошин. - Только такой подход позволит Татарстану оставаться одним из лидеров в стране».

Главным приоритетом в Татарстане, по словам Алексея Песошина, всегда являлась и должна оставаться забота о комфорте и благополучии каждого жителя республики вне зависимости от места его проживания - в городе или селе. Везде должны быть равные возможности и высокое качество жизни. На это нацелены национальные проекты и республиканские программы.

Завершая свое выступление, Алексей Песошин заверил, что приложит все свои силы и опыт для работы в команде вместе с коллегами, депутатским корпусом и муниципальными образованиями для эффективного и слаженного выполнения задач, которые стоят перед республикой.

Кандидатура Алексея Песошина на пост премьер-министра депутатами была утверждена. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поздравил Алексея Песошина, пожелал ему здоровья и успехов на высоком посту.

На заседании Государственного Совета РТ парламентарии согласовали предложенные Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым кандидатуры заместителей премьер-министра республики.

Состав вице-премьеров по сравнению с предыдущим скорректировался незначительно. В частности, статус вице-премьера получил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Премьер-министр республики Алексей Песошин представил кандидатов на замещение должностей вице-премьеров, дал подробную и полную характеристику каждого из них.

«В составе Кабинета министров предусмотрено 9 должностей заместителей премьер-министра Республики Татарстан, в том числе трое из них - с совмещением должностей отраслевых министров республики, - рассказал Алексей Песошин. - Статусом заместителя премьер-министра РТ наделена должность министра экономики РТ, при этом должность министра образования и науки РТ сохраняется без статуса вице-премьера».

Как отметил премьер-министр, упраздняется Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, функции ведомства переданы министерству экономики. По словам Алексея Песошина, это позволит повысить эффективность мониторинга ситуации как в отраслях экономики, так и муниципальных образованиях республики для принятия оперативных управленческих решений.

Парламентарии согласовали кандидатуру Рустама Нигматуллина на должность первого заместителя премьер-министра Татарстана. Заместителями премьер-министра стали Лейла Фазлеева, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов. Заместителем премьер-министра - руководителем аппарата Кабинета министров - Шамиль Гафаров, заместителем премьер-министра - министром промышленности и торговли - Альберт Каримов, заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства и продовольствия - Марат Зяббаров, заместителем премьер-министра и министром экономики - Мидхат Шагиахметов, заместителем премьер-министра - Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации - Равиль Ахметшин.

Рустам Минниханов поблагодарил депутатов за поддержку нового состава Кабинета министров. «Первый шаг сделан, - сказал Президент Татарстана. - Мы будем совместно работать во благо республики и ее жителей».

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин также обратил внимание коллег на важность совместной согласованной работы всех органов государственной и муниципальной власти республики. «В этом - залог наших успехов», - уверен глава парламента Татарстана.

Кстати

24 сентября в рамках четырнадцатого заседания республиканского парламента Президент Татарстана огласит ежегодное послание Государственному Совету РТ. Заседание пройдет в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева, начнется в 10.00. В 12.00 в зале заседаний парламента откроется пятнадцатое заседание Госсовета РТ.