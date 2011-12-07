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Татарстанец заплатил 100 тысяч рублей алиментов, чтобы его автомобиль не забрали приставы

В Новошешминске прошла спецоперация «Тоннель».
Татарстанец заплатил 100 тысяч рублей алиментов, чтобы его автомобиль не забрали приставы, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.Неплательщика выявили во время спецоперации «Тоннель» в Новошешминске. Из-за долга его авто могли арестовать и реализовать в счет уплаты, поэтому мужчина расплатился с представителями закона на месте.Еще одного автовладельца-должника привлекли к административной ответственности за долг по алиментам в 40 тысяч рублей. Задолжавшему грозят исправительные работы или арест на 15 суток.Приставы республики настоятельно рекомендуют своевременно оплачивать долги, чтобы появление судебных исполнителей не стало неприятным сюрпризом.
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