Школьников и студентов Татарстана приглашают на бесплатный бизнес-курс

Министерство цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстана напоминает о продолжении работы образовательной платформы в сфере высоких технологий Digital Start, сообщает пресс-служба ведомства. Это обучающий онлайн-курс по основам технологического предпринимательства.

Порядок действий желающего пройти обучение таков. После регистрации на сайте https://digitalstart.info/ участнику предоставляется доступ к обучающим видеолекциям. Полученные знания призваны помочь придумать идею, сформировать команду, создать сайт, изучить спрос у потребителей вашей идеи, а также провести анализ рынка и затем привлечь клиентов и инвестиции.

В программе лекций — digital-маркетинг, программирование, графический дизайн, разработка веб-сайтов.