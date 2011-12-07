Социально ориентированные НКО в РТ получат господдержку

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

— Судьба этих грантов непростая, — поделилась Зиля Валеева. — Постановление по грантам некоммерческим организациям было приостановлено в начале года в связи со сложностями с наполнением бюджета. НКО хорошо зарекомендовали себя во время первого этапа пандемии, когда мы наблюдали всплеск гражданской активности. Республиканские гранты очень важны для их работы. Президентом Рустамом Миннихановым было принято решение о проведении конкурса грантов.

Как объяснила Эльмира Зарипова, конкурс стартовал 14 октября, прием заявок завершается 23 октября. Подать заявку можно в Министерстве труда, занятости и соцзащиты РТ в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 47.

Каждая НКО имеет возможность подачи не более одной заявки для реализации одного социально значимого проекта.

— Такое решение было принято для того, чтобы расширить число участников и с тем, чтобы привлечь больше новых социальных НКО, — пояснила Эльмира Зарипова.

В структуре конкурса выделено 9 социально значимых направлений, включающих 27 номинаций. В этом году многие из них затрагивают важные исторические события: 100-летие со дня образования ТАССР, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и другие.

Наибольшее количество заявок на участие в конкурсе традиционно охватывают такие значимые вопросы, как поддержка семей с детьми, инвалидов, проблемы образования, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профилактика негативных явлений среди подростков.

— В этом году мы ожидаем большой приток заявок, связанных с формированием культуры здорового образа жизни, охраны здоровья, — подчеркнула министр. — Также ждем проекты, связанные с развитием культуры, искусства, экологии, противодействием коррупции, развитием гражданских институтов.

За 10 лет существования конкурса в Татарстане было выдано грантов на 108 млн рублей. В 2019 году средний размер господдержки проектов составил 252 тыс. рублей.