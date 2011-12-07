В Татарстане на М7 столкнулись два грузовика, водителя фуры в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Известно, что сегодня около четырех часов вечера на трассе М7 возле поворота на Новониколаевку столкнулись два грузовика. Удар был такой силы, что от столкновения одного из водителей фур вынесло из кабины. Мужчина упал на асфальт и получил множество травм. Сейчас его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте работают полицейские.