Роспотребнадзор по РТ: Ограничивать въезды или выезды из Татарстана власти не собираются

Замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подчеркнула, что закрывать границы в Татарстане не станут.

По словам заместителя главного санитарного врача республики, Роспотребнадзор не готовит запреты на въезды в какие-либо регионы. Вводить какие-то дополнительные ограничения на сегодняшнем этапе речи в ведомстве не идет, поскольку высокого роста заболевания в республике нет. Пока же продолжается согласование проведения массовых мероприятий.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что переходить на удаленную работу или вводить дистанционное образование в Татарстане не планируется. Будут ли сотрудники работать в онлайн-режиме решает непосредственно сам работодатель.