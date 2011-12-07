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Роспотребнадзор по РТ: Ограничивать въезды или выезды из Татарстана власти не собираются

Вводить какие-то дополнительные ограничения на сегодняшнем этапе речи в ведомстве не идет.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подчеркнула, что закрывать границы в Татарстане не станут.

По словам заместителя главного санитарного врача республики, Роспотребнадзор не готовит запреты на въезды в какие-либо регионы. Вводить какие-то дополнительные ограничения на сегодняшнем этапе речи в ведомстве не идет, поскольку высокого роста заболевания в республике нет. Пока же продолжается согласование проведения массовых мероприятий.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что переходить на удаленную работу или вводить дистанционное образование в Татарстане не планируется. Будут ли сотрудники работать в онлайн-режиме решает непосредственно сам работодатель. 

КВ
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