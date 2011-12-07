В Казани двое мужчин вырубили деревья около ЖК «Победа»

В Казани двое мужчин срубили деревья около ЖК «Победа», сообщили пользователи соцсетей, прикрепив фотографии вандалов.

Некоторые пользователи предположили, что деревья были вырублены для того, чтобы открыть вывески магазинов, однако представители торговых точек опровергли подобную догадку.

В Казани двое мужчин срубили деревья около ЖК «Победа», сообщили пользователи соцсетей, прикрепив фотографии вандалов.

Некоторые пользователи предположили, что деревья были вырублены для того, чтобы открыть вывески магазинов, однако представители торговых точек опровергли подобную догадку.

Полиция уже разыскивает злоумышленников.