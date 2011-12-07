В Казани задержали злостную неплательщицу алиментов

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В Казани росгвардейцы задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске за неуплаты алиментов, сообщает пресс-службе Росгвардии РТ.
22 ноября правоохранители получили сообщении о том, что злостную неплательщицу алиментов заметили во дворе одного из домов на ул. Роторной.
Росгвардейцы подъехали по указанному адресу и задержали 48-летнюю нарушительницу.
В этот же день был задержан осужденный за кражу мужчина, уклоняющийся от обязательных работ. Он пришел в здание участка мирового судьи на ул. Алафузова.
Так как осужденный находился в розыске, сотрудники участка нажали экстренную кнопку. На вызов прибыли росгвардейцы и доставили мужчину в полицию.