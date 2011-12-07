Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В понедельник наградят победителей конкурса «Золотая сотня»

Мероприятие пройдет в Доме предпринимателя.
24 декабря, в понедельник, в Доме предпринимателя наградят победителей конкурса «Золотая сотня-2018». Победители определены среди субъектов малого и среднего предпринимательства РТ. Лучшие названы в следующих номинациях: «Производство», «Халяль: производство и услуги», «Предприятие – Экспортер», «Сфера высоких и инновационных технологий», «Строительство», «Транспорт», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Предприниматель в социальной сфере», «Молодой предприниматель».
КВ
Лента новостей