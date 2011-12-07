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Рустам Минниханов посетил открытие нового детского сада в Зеленодольске

Новый детский сад рассчитан на 220 мест.

В Зеленодольске открыли новый детский сад на 220 мест. Открытие объекта посетил Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Зеленодольску порой трудно конкурировать с Казанью. Но благодаря строительству таких объектов социальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, парков, дворов город становится лучше и комфортнее для жизни», — отметил глава республики.

Детский сад «Кораблик» построили на улице Тиховина. Строительство велось менее года. В детском саду будет 12 групп, в том числе 6 ясельных, одна младшая, одна старшая, две средние и две подготовительные.

Всего в этом году в Зеленодольске за счет средств республиканской программы построили два детских сада: в микрорайоне «Красный металлист» на 220 мест и поселке Новониколаевский на 80 мест.

КВ
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