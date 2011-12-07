На сегодняшний день 2243 должникам запрещен выезд за пределы РФ. Приставы Татарстана взыскали почти миллиард рублей долгов по налогам, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.За этот год судебные приставы взыскали по налогам 998 миллионов рублей долгов, что на 46 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день 2243 жителям республики запрещено покидать пределы РФ из-за налоговых задолженностей.Приставы РТ рекомендуют гражданам проверять наличие или отсутствие долгов в Банке исполнительных производств на сайте ведомства перед выездом за границу.