Татарстанцев приглашают принять участие в семейном флешмобе ко Дню матери

Татарстанцев приглашают принять участие во флешмобе ко Дню матери, сообщают организаторы.

«С 24 по 29 ноября выложите на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВК любимую фотографию с мамой, поблагодарите ее, расскажите о маме, значении ее любви и заботы для вас, отметьте пост хештегами #счастьематеринства2020 и #фондандреяпервозванного», — уточняется в сообщении.

Важно, чтобы аккаунт был открыт. В Instagram нужно подписаться на на страницу @diana.gurtskaya.official, @happymaterinstvo и на страницу партнера

конкурса @mr.skovorodkin. В Facebook, Одноклассники или в ВК достаточно отметить фотографию хештегами.

Организаторы конкурса случайным образом определят 12 победителей, которые получат денежные призы и подарки.



