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Казанские спасатели вытащили из колодца собаку

Животное провело в плену 2 дня.
На улице Исаева собака упала в колодец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Животное провело на в колодце два дня. Все это время она лаяла и скулила. Извлечь ее на поверхность было достаточно сложно – поверх колодца припаркован трейлер. Спасатели подобрались под трейлер, спустились на дно и освободили животное.
КВ
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