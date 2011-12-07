Казанские спасатели вытащили из колодца собаку

На улице Исаева собака упала в колодец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Животное провело на в колодце два дня. Все это время она лаяла и скулила. Извлечь ее на поверхность было достаточно сложно – поверх колодца припаркован трейлер. Спасатели подобрались под трейлер, спустились на дно и освободили животное.