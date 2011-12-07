В Татарстане начала работать вторая ледовая переправа

Ледовая переправа Верхний Услон – Аракчино открыта для проезда транспорта, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ. В настоящее время толщина льда достигла 30-35 см. Это позволило наладить движение транспорта массой до 2 тонн. Протяженность двухполосной переправы составляет 3 км, она позволяет сократить путь в Казань на 50 км.