В МВД будут распознавать преступников по татуировкам, радужной оболочке глаза и голосу

В МВД работают над созданием системы поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения. Об этом рассказал гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев, сообщает РБК.

Система будет работать следующим образом: полиция будет собирать с места преступления необходимые следы, которые будут загружаться в систему распознавания лиц. Искусственный интеллект будет вычислять человека по татуировкам, лицу, голосу и радужной оболочке глаза по городским камерам видеонаблюдения, после чего выдавать перечень предполагаемых лиц правоохранителям.

При наличии необходимых данных, их будут рассылать ответственным сотрудникам, а на камеры подгружать фото предполагаемого преступника.

Внедрение системы запланировано к концу 2021 года.