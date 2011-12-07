Главный санврач Челнов: Лифты стали источником заражения коронавирусом

В Набережных Челнах лифты стали источником заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный санврач города Ильгизар Бариев, пишут «Челнинские известия».

«Только в одном высотном доме с одним подъездом мы обнаружили три очага заражения. Отсюда вывод — нужно тщательнее дезинфицировать лифты, подъезды», — сказал он.

Всего в автограде более 3,6 тыс. лифтов.

Бариев также отметил, что за неделю 6 человек, контактирующих с больными и обязанных соблюдать самоизоляцию, нарушили режим. Нарушителей не оказалось дома, когда пришли проверяющие. Им выписали штрафы.

Всего на обязательной самоизоляции в Набережных Челнах находятся более 2,5 тыс. человек, 395 из них болеют коронавирусом. Выздоровело — 109 человек, умерло — 3 человека.