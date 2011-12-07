Блестящая мантиспа на веточке

Впервые богомола - родственника таракана, я встретил много лет назад в Дагестане. Отличительная особенность богомола в том, что его передняя пара ног имеет вид сложенных лапок, будто животное находится в позе ритуальной молитвы. Одно мгновение - и лапка раскрывается, хватая зазевавшуюся добычу. Самые крупные богомолы обитают в тропиках, немного помельче - на Северном Кавказе. Мои ученики-лицеисты однажды играли с богомолом в лагере «Байтик», что в поселке Крутушка в Татарстане. Это оригинальное насекомое я даже предлагал включить в третье издание Красной книги РТ, но увы...Однако вглядевшись в фото, присланное Татьяне, я понял, что это вовсе не богомол, а родственник нашим златоглазкам - мантиспа блестящая из семейства сетчатокрылые. Маленькое создание - всего-то 13 миллиметров в длину, но какое грозное! Вон лапы, какие страшенные! Интересно, что это была на моей памяти самая северная находка этого типично степного насекомого. А произошла она неподалеку от поселка Урал Ютазинского района РТ в августе этого года.