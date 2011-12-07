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Пара из Татарстана стала «Семьей года»

Победа в номинации «Сельская семья» досталась жителям Балтасинского района РТ.

В стране прошел конкурс «Семья года». Одними из его победителей стала пара Рустэма и Лилии Загидуллиных — жителей Балтасинского района, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Чета Загидуллиных победила в номинации «Сельская семья». 29 сентября, в День матери, пройдет их награждение.

Рустэм Загидуллин вот уже десять лет является руководителем райотдела по делам молодежи и спорту, а Лилия работает медсестрой в местной ЦРБ. Пара имеет троих детей.

 

 

 

 

 

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