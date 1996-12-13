Какие уроки можно вынести из трагедии в Керчи

После тело Владислава было найдено в библиотеке колледжа, обстоятельства говорят в пользу того, что парень застрелился.Сложно сказать, что двигало этим мальчиком. Теперь, после его смерти, многие знакомые вдруг стали вспоминать о странностях в поведении Рослякова, о высказанном желании всех расстрелять. Следственный комитет РФ вначале завел дело о терроризме, после переквалифицированное в «массовое убийство». Покойника расспросить все равно не получится. А вот последствия его поступков очевидны - 20 погибших, не считая самого стрелка. Семерым из них не исполнилось и 18 лет.Случившаяся трагедия заставляет задуматься о многих вещах, на двух из них хотелось бы остановиться подробнее.Особый контрольНа видео с камер наблюдения колледжа, обнародованных в скором времени после случившегося инцидента, явно видно, что стрелок входит в здание с двумя объемными рюкзаками, в которых несет оружие, патроны к нему и взрывчатку. При этом никто ему не препятствует, ни у кого это не вызывает подозрений. Да, он входит не с главного входа, а с запасного, где не оказалось вахтера или охранника. Однако этот факт не снимает очевидного вопроса: неужели любой студент или школьник может прийти в учебное заведение с оружием? Относительно недавно - в 2014 году - российский школьник убил двух человек. Произошло это в московской школе.Все это заставляет поднимать вопросы безопасности в учебных заведениях. Да, родителей нередко раздражает то, что они с трудом могут попасть в здание школы, а студентов - необходимость проверки на входе в вузы и ссузы. Однако трагическая реальность диктует необходимость ужесточения правил безопасности в подобных местах.Незадолго до керченской трагедии - 12 октября - в Набережных Челнах состоялось выездное заседание антитеррористической комиссии в Татарстане под председательством Президента РТ Рустама Минниханова. Глава республики отмечал, что в течение 2018 года в разных субъектах РФ в образовательных учреждениях происходили нападения на школьников и учителей, что свидетельствует о недостаточном уровне защищенности детей на территории образовательных организаций и побуждает к принятию комплекса дополнительных мер по ее совершенствованию. Для обеспечения безопасности учеников в республике реализуется программа «Школьная карта», в рамках которой в школах установлены системы контроля и управления доступом, которые фиксируют всех входящих и выходящих из школы детей и сотрудников. При этом Рустам Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов и органов исполнительной власти республики взять вопрос безопасности в школах на особый контроль.Необычный опыт обеспечения безопасности в школах применяется в Израиле, где большинство учителей, прежде чем прийти в свою профессию, проходят военную службу. Им разрешается носить оружие в школе. Аналогичный опыт применяется в штате Техас. Эта мера предназначена для того, чтобы учитель в критической ситуации мог защитить детей. Впрочем, наличие огнестрельного оружия в школе само по себе способно спровоцировать такую ситуацию, ведь оно говорит о доступности оружия.Доступность оружияДругая важная деталь керченской трагедии - стрелок владел оружием легально. И этот факт, к сожалению, объединяет большинство преступлений подобного рода. В России их случалось немного. Сахалинский стрелок, молодой мужчина, открыл стрельбу в православном храме, убил и ранил несколько человек. Белгородский стрелок застрелил двух продавцов и одного посетителя оружейного магазина, после чего расстрелял еще трех прохожих, среди которых были дети. Московский стрелок, школьник, застрелил учителя и полицейского. Теперь к этому неполному списку прибавился инцидент в Керчи. И этих событий могло бы не случиться, если бы стрелки не имели доступа к огнестрельному оружию.Многие сторонники легализации огнестрельного оружия для гражданских лиц в России могут с нами не согласиться, однако статистика упряма. Для сравнения - у нас в стране на 100 человек приходится менее 10 единиц зарегистрированного оружия. Для сравнения, в США на то же число людей приходится порядка 90 единиц оружия. Ряд аналитиков склонны считать, что подобное количество оружия у граждан само по себе является превентивным способом бороться с преступлениями. Дескать, грабитель трижды подумает, перед тем как напасть на человека, который может оказать вооруженное сопротивление. И статистически некоторые их доводы подтверждаются. Однако стрелки в общественных местах у них появляются куда чаще. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно поднять статистику за последние лет десять - подобные преступления случаются практически ежегодно. Вспомнить хотя бы мужчину, стрелявшего по зрителям концерта из отеля в Лас-Вегасе в прошлом году. Тогда погибли 58 человек, еще 700 были ранены. Знаете, сколько у него было оружия в номере? Двадцать три единицы, среди которых автомат Калашникова, FN и Сolt. И всеми он владел легально.Отдельно выделяется категория школьных стрелков. Инцидент в Керчи, пусть и произошел в среднем специальном учебном заведении, можно отнести к ней. Стрельба с гибелью людей в учебном заведении стала второй в истории России и первой по числу погибших. Первым случаем стала московская трагедия 2014 года. Для сравнения - только в 2017 году в США было зарегистрировано четыре школьных стрелка, еще два - в 2018 году. Самый ужасный случай стрельбы в американских школах произошел в 2012 году в штате Коннектикут. Мужчина проник в школу, вооруженный двумя пистолетами и винтовкой. Всего им были убиты 27 человек, из них 20 детей. Стрелок покончил с собой на месте преступления.Хотелось бы также заметить, что значительная часть охотничьего оружия, продающегося в России, прекрасно подходит для наступательных целей. Некоторые модели по сути являются гладкоствольными карабинами на базе автомата Калашникова.Заряженное патронами с картечью, весьма скорострельное, подобное оружие может превратиться в страшное орудие убийства.Что говорит закон?О том, кто имеет право на приобретение оружия, рассказал юрист Руслан Галиуллин:- Основным нормативным актом, регулирующим оборот гражданского оружия на территории РФ, является Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии».Право на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. При этом лицензия на приобретение оружия выдается на основании документа, удостоверяющего личность, документов о прохождении соответствующей подготовки и медицинского заключения. Некоторым категориям граждан лицензия на приобретение оружия не может быть выдана, в частности, в случаях, когда гражданин имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия. Также указанная лицензия не выдается лицам, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании. Кроме того, правительством РФ утвержден перечень заболеваний, при которых противопоказано владение оружием.Каждые 5 лет граждане РФ, являющиеся владельцами оружия, обязаны предоставлять соответствующее медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.