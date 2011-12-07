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Что пожелать Казанскому кремлю?

В минувшую пятницу, 22 января, музей-заповедник «Казанский Кремль» отметил свой 27-й день рождения.

Для гостей в этот праздничный день были подготовлены бесплатные экскурсии и увлекательные квесты по музеям, розыгрыши и интеллектуальная онлайн-игра. 

Именно 22 января в 1994 году первый Президент РТ Минтимер Шаймиев подписал указ о создании музея-заповедника. Его первым директором стал Ильдус Магсумович Вахитов. В своем видеопоздравлении он отметил большую работу, проведенную руководством республики и коллективом музея по его сохранению и развитию. Это позволило в 2000 году включить историко-архитектурный комплекс Казанского кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Много ярких впечатлений получили участники праздничной вечерней экскурсии. Прогулка по крепостным стенам прошла при свете свечных фонариков. Казанцы и гости города узнали об основных фактах из истории кремля. Ежегодно в музее-заповеднике бывают более 3 млн человек. С начала этого года посещаемость заметно увеличилась. 

«КВ» спросили у посетителей, часто ли они здесь бывают и что хотели бы пожелать нашему музею-заповеднику.

Екатерина с семьей, Москва:

— Специально приехали в Казань на 3 дня: с пятницы по воскресенье. Были на экскурсии по городу, начали от кремля и вот закончили здесь же. Очень понравилось! Желаем, чтобы ваш кремль был всегда популярным, привлекал больше народу из России и со всего мира.

Студентки Алина и Камилла, Казань:

— Сегодня у нас закончилась зимняя сессия, решили прогуляться. В кремле бываем раз в год. Раньше — на экскурсиях от школы. Любимое место — мечеть Кул Шариф и башня Сююмбике. Хотим пожелать процветания кремлю, чтобы его посещали туристы. У нас прекрасный город и чудесные достопримечательности!

Сергей, гость из Красноярска: 

— Очень красивый город у вас! Понравилась древняя архитектура кремля, она похожа на московскую. Что можно пожелать старинным зданиям? Наверное, чтобы работы по реставрации кремля продолжались. Но я бы хотел, чтобы у каменных зданий сохраняли первозданный вид. 

Группа туристов из Ульяновска: 

— В вашем кремле были несколько раз. Нравится весь комплекс музея-заповедника. Желаем ему процветания и крепкого здоровья всем сотрудникам музея. Пусть история Казанского кремля успешно продолжается. 

Тимур, Казань: 

— Я в Казани жил и учился. Ходил в кремль часто во время перемен в 90-е годы, когда шла реставрация. Хотелось бы, чтобы наш музей-заповедник был не хуже уровнем, чем, например, Херсонес Таврический в Крыму, которому более 2000 лет.

Ильдар и Ляйсян, Уфа: 

— Мы здесь в первый раз. Очень понравились новогодние украшения, подсветка и архитектура кремля. Хотим пожелать оставаться ему таким же стойким и крепким. Смотришь на кремль и, даже не зная его историю, ощущаешь все величие. Надеюсь, что Казанский кремль будут так же бережно сохранять, он простоит еще тысячу лет.

Эльвира РЫСАЕВА 

КВ
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