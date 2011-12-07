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«Метроэлектротранс» опроверг информацию о сошедшем с рельсов казанском трамвае

В социальных сетях очевидцы рассказали о дорожном инциденте и огромном заторе из-за него.

«Метроэлектротранс» опроверг информацию о сошедшем с рельсов трамвае в Казани, появившуюся в социальных сетях.

Очевидцы сообщили что из-за этого на дороге перед ТЦ «Южный» образовалась огромная пробка.

Заместитель гендиректора по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Айрат Сафин сообщил, что трамвай с рельсов не сходил — у транспортного средства лопнула крышка двигателя. На месте работают сотрудники технической службы для отбуксировки трамвая в депо.

«Было принято решение поднять трамвай. Сейчас специалисты технической службы извлекают крышку, которая мешает движению по рельсам, трамвай будет направлен в парк на ремонт», — сказал он. 

КВ
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