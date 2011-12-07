Молодежь Челнов выиграла гранты на более 4 млн рублей

За весенне-летний период активисты Набережных Челнов привлекли в город 4,2 млн рублей. Об этом сообщил начальник челнинского управления по делам молодежи Айзат Махмутов.

Так, самую большую сумму привезла с собой сотрудница медиапортала Студпроф.РФ Любовь Архипова. Девушка выиграла грант в размере 2,6 млн рублей на развитие проекта «О национальной кухне». Она уже начала реализацию кулинарного видеоблога. На данный момент Архипова ведет репортаж из Крыма.

Еще гранты на осуществление молодежных проектов выиграли четыре сотрудника МЦ «Орион». Специалист Дмитрий Колесников выиграл грант на сумму 400 тыс. рублей с проектом «Гонки на дронах». Басыр Ганиев взял 480 тыс. рублей на реализацию своего проекта по техническому творчеству, Наиля Тахавиева — 84 тыс. рублей в конкурсе «Книга победы», Константин Мамаков — 253,6 тыс. рублей в конкурсе «Молодежное сообщество. «Вожатый 21 века».

Также две жительницы автограда получили в сумме 400 тыс. рублей на «Школу добровольцев- 2022» и на танцевальный k-pop проект для молодежи 14-20 лет «Up& Go».