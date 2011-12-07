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В городах и селах Татарстана проведут высокоскоростной интернет

Работы проходят в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что в республике продолжается подключение социально значимых объектов к широкополосному интернету.

На заседании коллегии по развитию связи Яковлев рассказал, что волоконно-оптические линии связи помогут жителям еще 71 поселения республики выходить в Сеть. Для этого в республике, по его словам, построили 533 км «оптики».

До конца следующего года в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» в Татарстане планируют провести скоростной интернет в 1,9 тыс. социально значимых объектов республики. Речь идет о школах, ФАП и пожарных частях. 

КВ
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