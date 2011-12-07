В Казани прошла экскурсия по знаковым местам киноискусства

В честь наступающего Дня российского кино — 27 августа, в столице Татарстана блогерам и представителям СМИ провели экскурсию по значимым местам для казанского киноискусства, сообщает ИА «Татар-информ».

Во время тура «Казань уходящая. Кино, которого больше нет: локации, пленка, традиции», гостям рассказали историю кинотеатров периода советов, находящихся в центральной части города. Маршрут проходил по историческим улицам города.

Тур начался с улицы Тукая, где в период СССР располагался одноименный кинотеатр. Затем автобус проехал в сторону ТЦ «Кольцо» (бывший кинотеатр «Вузовец»), а позже — по улице Профсоюзная и направился к Кремлю. Во время кинотура заслуженная артистка РТ, актриса Казанского государственного ТЮЗа Елена Калаганова подчеркнула о существовании кинотеатров «Татарстан», «Родина», «Спутник», «Кинотеатр им. Тукая». Она рассказала об их значимости, и вспомнила моменты из ранней молодости, связанные с историческими кинотеатрами.

«Подобные мероприятия необходимы местным жителям города, потому что у столицы республики очень богатая история киноиндустрии. Мне самой было очень занимательно погрузиться во все это. Я не ставила себе цель рассказать только исторические факты. Я думала о том, чтобы поделиться с гостями своими впечатлениями и воспоминаниями об одном из самых интересных периодов для киноискусства. Я думаю, у меня получилось», — отмечает Калаганова.

Автобус закончил маршрут около одного из самых первых кинотеатров с большими залами в Казани — «Киномакса», а киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина между тем поделилась мнением о современном, новом киноискусстве, снимаемом на пленку. Также она рассказала об истории кинематографа и производства кино в Казани.

Тур завершился у кинозала культурно-досугового комплекса им. Ленина — здесь все желающие получили уникальную возможность побывать в кинотеатральной будке и своими глазами увидеть, как проводится работа киномеханика в эпоху цифровизации.

«Это мероприятие было нацелено на привлечение внимания к кино, такой тестовый формат. Мы сделали попытку посмотреть на столицу республики сквозь факты пленочной эпохи, а завершилась экскурсия в однозальнике-кинотеатре, который в свое время функционировал в эпоху пленки, а теперь работает в цифровом формате», — поделилась Альбина Нафигова.

Тур проводился по проекту «КиноСреда» дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Подразделение существует всего три месяца, однако за это время в Татарстане прошли кинодискуссии, творческие креативные встречи, лекции, премьеры и ретро-показы, а также выездные мероприятия: киноэкскурсия и киноэкспедиция.